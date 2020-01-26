Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open
09:02
Серб Новак Джокович в матче четвертого круга Australian Open победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 7 минут.
За право выйти в полуфинал Джокович сразится с канадцем Милошем Раоничем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 6:3, 6:4, 6:4
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