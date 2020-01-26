Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open

Серб Новак Джокович в матче четвертого круга Australian Open победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 7 минут.

За право выйти в полуфинал Джокович сразится с канадцем Милошем Раоничем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 6:3, 6:4, 6:4