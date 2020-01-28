Джокович встретится с Федерером в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале Australian Open обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 6:4, 6:3, 7:6.

Матч длился 2 часа 50 минут. У второй ракетки мира 4 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и 2 выигранных брейк-пойнта из 16. Раонич сделал 18 эйсов, совершил 6 двойных ошибок и не взял ни одного брейка из двух возможных.

В третьем сете серб взял медицинский таймаут, чтобы сменить линзы.

В полуфинале Джокович встретится со швейцарцем Роджером Федерером, который обыграл американца Тенниса Сандгрена.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Милош Раонич (Канада, 32) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:1)