Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:41

Джокович впервые за 7 лет завершит сезон без титулов на «Больших шлемах»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге US Open уступил австралийцу Денису Попырину (4:6, 4:6, 6:2, 4:6).

Таким образом, 37-летний серб впервые с 2017 года остался без трофеев турниров «Большого шлема». На Australian Open Новак дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» серб снялся на стадии четвертьфинала, а на Уимблдоне Джокович проиграл в финале.

Новак Джокович. Джокович дорого заплатил за олимпийскую мечту. Он без титулов на «мейджоре» впервые с 2017 года

Джокович подал 16 раз навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

US Open
Новак Джокович
0
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Украинский паралимпиец отказался фотографироваться рядом с россиянином
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16
На борту пропавшего на Камчатке вертолета могут находиться 19 пассажиров
Популярное видео
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович дорого заплатил за олимпийскую мечту. Он без титулов на «мейджоре» впервые с 2017 года
Джокович — о фаворитах US Open: «Если Попырин будет хорошо подавать, он сможет победить любого»
Джокович — о поражении от Попырина: «Я показывал худший теннис в своей жизни»
Джокович проиграл Попырину в третьем круге US Open
Кирьос — о допинговом деле Синнера: «Мы не будем молчать»
Медведев набирает обороты на US Open. Но к чему он вспомнил про итальянский ресторан?
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024 — расписание и результаты 31 августа (женщины): матчи Павлюченковой, Шнайдер и других россиянок в третьем круге
US Open 2024 — расписание и результаты 31 августа (мужчины): матчи Медведева и Синнера в третьем круге
Матчи Медведева и пяти россиянок в третьем круге. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — результаты 30 августа (мужчины): Рублев победил Легечку, Джокович проиграл в третьем круге
Рублев вышел в четвертый круг, Джокович вылетел, Александрова уступила Соболенко. Онлайн-трансляция US Open
Зверев обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости