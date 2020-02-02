Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Australian Open. Матч шел четыре часа

Серб Новак Джокович стал победителем Australian Open-2020. В решающем матче вторая ракетка мира в пяти сетах обыграл Доминика Тима из Австрии. Партия шла более четырех часов.

Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии и в семнадцатый раз — турнир «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4