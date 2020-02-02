Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Australian Open. Матч шел четыре часа
15:46
Серб Новак Джокович стал победителем Australian Open-2020. В решающем матче вторая ракетка мира в пяти сетах обыграл Доминика Тима из Австрии. Партия шла более четырех часов.
Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии и в семнадцатый раз — турнир «Большого шлема».
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 2) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
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