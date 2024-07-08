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Джокович в рекордный 60-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович победил датчанина Хольгера Руне в четвертом круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:2.

37-летний теннисист вышел в четвертьфинал, который стал для него 60-м на турнирах «Большого шлема». Показатель является рекордным в истории мужского и женского одиночного разряда. У швейцарца Роджера Федерера 58 выходов в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Среди женщин лидируют Серена Уильямс и Крис Эверт — по 54.

За выход в полуфинал травяного «мейджора» в этом году Джокович сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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