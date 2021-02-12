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Джокович в пяти сетах обыграл Фритца на Australian Open

16:21
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
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Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тэйлора Фритца 12 февраля в третьем раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. Для победы ему понадобилось пять сетов — 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.

Матч продолжался три часа и 27 минут. В четвертом раунде соперником Джоковича станет канадец Милош Раонич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 27) — 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2

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