Джокович в четырех сетах обыграл 20-летнего Бруксби и вышел в четвертьфинал US Open
05:17
Первая ракетка мира Новак Джокович в четвертом круге US Open Обыграл американца Дженсона Бруксби со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Серб сделал 9 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету американца 4 подачи навылет и одна ошибка на второй подаче, а также 3 брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Маттео Берреттини.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Дженсон Бруксби (США) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2
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