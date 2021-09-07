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Джокович в четырех сетах обыграл 20-летнего Бруксби и вышел в четвертьфинал US Open

05:17
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
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Первая ракетка мира Новак Джокович в четвертом круге US Open Обыграл американца Дженсона Бруксби со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Серб сделал 9 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету американца 4 подачи навылет и одна ошибка на второй подаче, а также 3 брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Дженсон Бруксби (США) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2

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Сергей Разин все материалы автора

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