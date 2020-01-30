Финал Australian Open-2020 станет для сербского теннисиста Новака Джоковича 26-м на турнирах «Большого шлема» и восьмым на открытом чемпионате Австралии. В полуфинале он обыграл швейцарца Роджера Федерера (7:6 (7:1), 6:4, 6:3).

На данный побед у серба 16 побед и девять поражений в финалах. При этом все семь предыдущих финалов в Австралии 32-летний теннисист выиграл.