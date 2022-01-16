Джокович: «Уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии»

Сербский теннисист Новак Джокович выступил с заявлением после решения Федерального суда Австралии о своей депортации из страны.

«Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом, — приводит слова Джоковича The Age. — Чрезвычайно разочарован, что не смогу поучаствовать в Australian Open. Но уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что последние недели внимание было на мне. Надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на теннисе. Хочу пожелать успешного выступления теннисистам, работникам турнира, волонтерам и болельщикам по всему миру. Также хочу поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.