Джокович установил рекорд по количеству сезонов с выходами в финал на турнирах «Большого шлема»

Вторая ракетка мира Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024 (6:4, 7:6 (7:2), 6:4).

В решающем матче турнира сербский теннисист второй год подряд сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Для 37-летнего Джоковича это 16-й сезон в АТР туре, в котором он вышел в финал турнира «Большого шлема». Серб стал лидером среди всех игроков «Открытой эры» по этому показателю, превзойдя Роджера Федерера и Рафаэля Надаля — на их счету по 15 таких сезонов.

Всего за карьеру Джокович 24 раза становился победителем турниров «Большого шлема».