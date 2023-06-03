Джокович сыграет с Варильясом в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Перуанский теннисист Хуан Пабло Варильяс одержал победу в третьем круге турнира «Ролан Гаррос». В пяти сетах он выиграл у поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 6:2.

Следующим соперником Варильяса будет серб Новак Джокович.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хуан Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша, 13) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 6:2