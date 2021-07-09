Джокович сыграет 30-й финал турнира «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:6 (7:3), 7:5, 7:5) в полуфинале Уимблдона. Он в 30-й раз пробился в финал турнира «Большого шлема».

На данный момент в активе Джоковича 19 побед в финале при 10 поражениях. На Уимблдоне он побеждал пять раз.

Финальный матч состоится 11 июля. Сербу будет противостоять итальянец Маттео Берреттини.