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Сегодня, 00:35

Джокович стал третьим игроком, одержавшим 50 побед в матчах «Большого шлема» после 35 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович победил австралийца Алексея Попырина (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)) в матче третьего круга Уимблдона-2024.

37-летний Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, одержавшим 50 побед в матчах турниров «Большого шлема» после 35 лет. Больше только у Кена Розуолла (64) и Роджера Федерера (62).

В четвертом круге Уимблдона Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-я ракетка мира).

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Роджер Федерер
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