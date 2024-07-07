Джокович стал третьим игроком, одержавшим 50 побед в матчах «Большого шлема» после 35 лет

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович победил австралийца Алексея Попырина (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)) в матче третьего круга Уимблдона-2024.

37-летний Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, одержавшим 50 побед в матчах турниров «Большого шлема» после 35 лет. Больше только у Кена Розуолла (64) и Роджера Федерера (62).

В четвертом круге Уимблдона Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-я ракетка мира).