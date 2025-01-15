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Джокович стал рекордсменом по количеству матчей на турнирах «Большого шлема»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству матчей на турнирах «Большого шлема» за всю историю тенниса.

15 января 37-летний серб встречается с португальцем Джейми Фарией во втором круге Australian Open-2025. Для Джоковича это 430-й матч на турнирах «Большого шлема» за карьеру.

По этому показателю Новак опередил экс-рекордсмена Открытой эры Роджера Федерера, который завершил карьеру в 2022 году. Швейцарец остановился на 429 играх.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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