Джокович стал рекордсменом по количеству матчей на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству матчей на турнирах «Большого шлема» за всю историю тенниса.

15 января 37-летний серб встречается с португальцем Джейми Фарией во втором круге Australian Open-2025. Для Джоковича это 430-й матч на турнирах «Большого шлема» за карьеру.

По этому показателю Новак опередил экс-рекордсмена Открытой эры Роджера Федерера, который завершил карьеру в 2022 году. Швейцарец остановился на 429 играх.