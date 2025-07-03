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3 июля 2025, 18:15

Джокович сравнялся с рекордом Агасси по числу выигранных сетов с «баранкой» на «Шлемах»

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона в одиночном разряде.

В матче второго раунда 38-летний спортсмен обыграл британца Дэниэла Эванса, взяв под ноль третью партию — 6:3, 6:2, 6:0. Джокович сравнялся с рекордным показателем американца Андре Агасси по числу выигранных сетов с «баранкой» на турнирах «Большого шлема». На счету серба их теперь тоже 50.

На второй строчке по этому показателю располагается австралиец Рой Эмерсон (47 сетов, выигранных со счетом 6:0 на «Шлемах»). Третьим в списке идет швейцарец Роджер Федерер (46).

В третьем круге Уимблдона-2025 Джокович сыграет со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

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Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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