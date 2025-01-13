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Сегодня, 13:30

Джокович сравнялся с Федерером по количеству матчей в турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович проводит матч против американца Нишеша Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2025.

Для 37-летнего серба это 429-я встреча в турнирах «Большого шлема». По данному показателю он сравнялся с рекордсменом Открытой эры Роджером Федерером, который завершил карьеру в 2022 году.

Джокович 10 раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии, 7 раз выигрывал Уимблдон, четырежды — US Open и трижды — «Ролан Гаррос».

Australian Open 2025 года проходит с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Роджер Федерер
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