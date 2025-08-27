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27 августа 2025, 22:18

Джокович сравнялся с Федерером по числу побед на харде на турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Закари Свайду во втором круге US Open-2025.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 в пользу 7-й ракетки мира. Для 38-летнего серба эта победа стала 191-й в мужском одиночном разряде на харде на турнирах «Большого шлема». Джокович повторил достижение швейцарца Роджера Федерера.

На втором месте по этому показателю идет испанец Рафаэль Надаль (144), на третьем — американец Андре Агасси (127).

Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема», в том числе он четырежды выигрывал Открытый чемпионат США.

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Теннис
US Open
Новак Джокович
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