Джокович сравнялся с Федерером по числу побед на харде на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Закари Свайду во втором круге US Open-2025.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 в пользу 7-й ракетки мира. Для 38-летнего серба эта победа стала 191-й в мужском одиночном разряде на харде на турнирах «Большого шлема». Джокович повторил достижение швейцарца Роджера Федерера.

На втором месте по этому показателю идет испанец Рафаэль Надаль (144), на третьем — американец Андре Агасси (127).

Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема», в том числе он четырежды выигрывал Открытый чемпионат США.