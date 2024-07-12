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Сегодня, 23:07

Джокович сравнялся с Боргом по числу финалов на Уимблдоне подряд

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024 (6:4, 7:6 (7:2), 6:4).

Сербский теннисист вышел в шестой финал Уимблдонского турнира подряд. По этому показателю он сравнялся со шведом Бьорном Боргом, который становился финалистом травяного турнира «Большого шлема» в период с 1976 по 1981 год. Рекордсменом по числу финалов на Уимблдоне подряд является швейцарец Роджер Федерер — на его счету их 7 (2003-2009).

Соперником Джоковича в финале Уимблдона-2024 второй год подряд станет испанец Карлос Алькарас, который выиграл трофей в прошлом сезоне.

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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