Джокович снялся с турнира в Аделаиде и начнет сезон-2026 с Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович объявил о том, что снимается с турнира ATP в Аделаиде, который пройдет с 12 по 17 января.

38-летний спортсмен планирует начать сезон-2026 с Australian Open.

«К сожалению, я не совсем физически готов к участию в турнире в Аделаиде, который начинается на следующей неделе. Мне очень жаль, ведь меня с этим местом связывает много приятных воспоминаний, два года назад я выиграл здесь титул. Очень хотелось вернуться, ведь там я чувствовал себя как дома.

В данный момент я сфокусирован на подготовке к Australian Open. Жду поездки в Мельбурн и встречи с австралийскими фанатами тенниса», — написал в соцсетях Джокович.

Australian Open-2026 пройдет с 18 января по 1 февраля. Джокович является десятикратным победителем турнира.