Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Новак Джокович сможет сыграл на «Ролан Гаррос», сообщает tennismajors.com.

С 14 марта во Франции планируют отменить ковид-паспорта. Вакцинация больше не будет требоваться для посещения стадионов и других общественных мест. Таким образом, непривитый сербский теннисист сможет сыграть на турнире.

Также Джокович сможет выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет с 9 по 17 апреля.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Джокович является действующий чемпион турнира.