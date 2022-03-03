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Сегодня, 17:35

Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент

Вторая ракетка мира Новак Джокович сможет сыграл на «Ролан Гаррос», сообщает tennismajors.com.

С 14 марта во Франции планируют отменить ковид-паспорта. Вакцинация больше не будет требоваться для посещения стадионов и других общественных мест. Таким образом, непривитый сербский теннисист сможет сыграть на турнире.

Также Джокович сможет выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет с 9 по 17 апреля.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Джокович является действующий чемпион турнира.

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/djokovic-clear-to-play-monte-carlo-roland-garros-as-france-suspends-its-covid-19-pass-591847.html
Теннис
Новак Джокович
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