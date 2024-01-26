Джокович: «У Синнера очень хороший шанс выиграть свой первый «Шлем»

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в полуфинальном матче Australian Open с итальянцем Янником Синнером поделился мнением о прерванной серии из 33 побед на турнире.

«Я пока еще не остыл, после матча тяжело пускаться в такие глубокие рассуждения. Может, завтра или через несколько дней, но мне точно есть чем гордиться в плане моих достижений здесь. Когда-нибудь эта серия должна была закончиться. По крайней мере, я сделал все возможное при плохой игре и проиграл человеку, у которого очень хороший шанс выиграть свой первый «Шлем», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В финале Синнер сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).