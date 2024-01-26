Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:28

Джокович: «У Синнера очень хороший шанс выиграть свой первый «Шлем»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в полуфинальном матче Australian Open с итальянцем Янником Синнером поделился мнением о прерванной серии из 33 побед на турнире.

«Я пока еще не остыл, после матча тяжело пускаться в такие глубокие рассуждения. Может, завтра или через несколько дней, но мне точно есть чем гордиться в плане моих достижений здесь. Когда-нибудь эта серия должна была закончиться. По крайней мере, я сделал все возможное при плохой игре и проиграл человеку, у которого очень хороший шанс выиграть свой первый «Шлем», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В финале Синнер сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Джокович является действующим победителем Australian Open.

Новак Джокович
0
Читайте также
Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут бой 9 марта в Эр-Рияде
Суд удовлетворил иск врача фигуристов Шветского к журналисту Зеппельту
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Американский политолог объяснил, почему украинские военные сбили Ил-76
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: где смотреть трансляцию финала Australian Open 2024
Зверев выиграл первый сет у Медведева в полуфинале Australian Open
Медведев против Зверева в полуфинале Australian Open. Онлайн-трансляция матча
Ольховский объяснил поражение Джоковича от Синнера в полуфинале Australian Open
Джокович — о матче с Синнером: «Я был шокирован своим уровнем — в плохом смысле этого слова»
Новак промахнулся. Что значит поражение Джоковича в полуфинале Мельбурна?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский объяснил поражение Джоковича от Синнера в полуфинале Australian Open

Зверев выиграл первый сет у Медведева в полуфинале Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости