Джокович считает, что счет матча с Шаповаловым не отображает ход игры
21:48
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (7:6 (7:3), 7:5, 7:5) в полуфинале Уимблдона.
«Не думаю, что счет отображает ход матча, — сказал Джокович в интервью после матча. — В первом сете он, вероятно, играл лучше. Во втором сете у него были шансы. Он заслуживает громких аплодисментов. У него впереди светлое будущее, он отличный игрок.
Уже много раз говорил, но повторю еще раз, что этот турнир и этот корт особенные для меня. Моя мечта продолжается. Для меня честь написать историю спорта, который я очень люблю. Для меня впереди только один матч, который я должен выиграть. Я не думаю о том, что это 30-й финал «Большого шлема».
В финале серб сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
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