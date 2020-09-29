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Джокович разгромил Имера в первом раунде Roland Garros

18:56
Новак Джокович. Фото BBC.
Новак Джокович. Фото BBC.
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Сербский теннисист Новак Джокович уверенно преодолел первый раунд Roland Garros. Он обыграл шведа Микаэля Имера (6:0, 6:2, 6:3).

Матч продолжался один час и 39 минут. В следующем раунде серб сыграет с литовцем Рикардасом Беранкисом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:0, 6:2, 6:3

Рикардас Беранкис (Литва) — Уго Дельен (Боливия) — 6:1, 6:4, 6:4

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