Джокович разгромил Имера в первом раунде Roland Garros
18:56
Сербский теннисист Новак Джокович уверенно преодолел первый раунд Roland Garros. Он обыграл шведа Микаэля Имера (6:0, 6:2, 6:3).
Матч продолжался один час и 39 минут. В следующем раунде серб сыграет с литовцем Рикардасом Беранкисом.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:0, 6:2, 6:3
Рикардас Беранкис (Литва) — Уго Дельен (Боливия) — 6:1, 6:4, 6:4