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Джокович рассказал о желании повторить рекорд Федерера по выигранным Уимблдонам

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет повторить рекорд Роджера Федерера по числу выигранных Уимблдонов.

В пятницу, 12 июля Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 7:6 (7:2), 6:4) и вышел в финал Уимблдона-2024, в котором встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Да, я знаю, что Федерер выиграл 8 Уимблдонов, а я — 7. На кону история. К тому же, я могу выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема». Это серьезно мотивирует, но в то же время давит. Постараюсь использовать это, как топливо для себя, чтобы показать свой лучший теннис. Каждый раз, когда я выхожу на корт, даже если мне 37 лет, а сопернику — 21 год, я ожидаю от себя победы в 99 процентах случаев, и люди ждут этого тоже.
Я всегда выхожу и отдаю все силы, чтобы быть на уровне Алькараса, Синнера, Зверева, Медведева. 2024 год не был таким успешным для меня. Возможно, это самые слабые полгода в моей карьере за долгое время, и это нормально. Нужно адаптироваться и принять ситуацию, попытаться прийти в порядок после травмы», — приводит The Tennis Letter слова Джоковича.

Финал Уимблдона-2024 Карлос Алькарас — Новак Джокович состоится в воскресенье, 14 июля и начнется в 16.00 (мск).

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Роджер Федерер
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