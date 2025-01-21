Джокович — об Маррее: «Я чувствую все большую связь с Энди»

Седьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал о работе со своим новым тренером Энди Марреем.

«С каждым днем я чувствую все большую связь с Энди. Мы сталкиваемся с трудностями каждый день, но люди, очевидно, этого не замечают. Мы стараемся выжимать максимум из каждого дня и расти вместе. Он предан моей карьере, моим целям на этом турнире настолько, насколько это возможно. Он согласился работать со мной, оказывает мне поддержку во всем, и старается, чтобы у нас все получилось. Это была огромная победа для всех нас», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В четвертьфинале Australian Open-2025 Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей является единственным двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде и трехкратным победителем турниров «Большого шлема». Британец закончил карьеру летом 2024 года.