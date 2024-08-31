Джокович — о фаворитах US Open: «Если Попырин будет хорошо подавать, он сможет победить любого»

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в третьем круге US Open от австралийца Дениса Попырина поделился мнением о фаворите турнира.

«Если Попырин будет хорошо подавать и хорошо играть, он может победить любого. Алькарас выбыл, я выбыл... несколько больших сюрпризов. Очевидно, что Синнер — главный фаворит, но есть Тиафо, Фриц, Зверев, Рублев, Димитров. Любой может победить. Будет интересно посмотреть, кто в итоге получит титул», — сказал Джокович после матча.

Джокович уступил Попырину со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. 37-летний серб подал 16 раз навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Следующим соперником Попырина будет американец Фрэнсис Тиафо.