Джокович рассказал, что играет с травмой
20:38
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем состоянии.
«Понимаю, что вам нужно знать, но не буду говорить о подробностях. Сделал МРТ и обратился к врачам, так что знаю, какая у меня травма. Вам не скажу.
Я все еще в сетке, и это главное, понимаете? Не хочу, чтобы об этом много говорили. Далек от пика формы, но что уж теперь», — цитирует Джоковича Tennis Majors.
В четвертьфинале Australian Open действующий победитель турнира встретится с немцем Александром Зверевым.
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