Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович рассказал, что играет с травмой

20:38
Теги:

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем состоянии.

«Понимаю, что вам нужно знать, но не буду говорить о подробностях. Сделал МРТ и обратился к врачам, так что знаю, какая у меня травма. Вам не скажу.

Я все еще в сетке, и это главное, понимаете? Не хочу, чтобы об этом много говорили. Далек от пика формы, но что уж теперь», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

В четвертьфинале Australian Open действующий победитель турнира встретится с немцем Александром Зверевым.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир