Джокович рассказал, что думает о своей игре во втором круге Уимблдона

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о выходе в третий круг Уимблдона после победы в матче с британцем Джейкобом Фирнли. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

«Я чувствовал себя нормально. Не буду оправдывать свою игру сегодня. Надо отдать должное Джейкобу. Могу ли я лучше играть, лучше двигаться? Конечно», — сказал Джокович после матча.

В третьем круге Джокович встретится с Алексеем Попыриным (Австралия).