Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:12

Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open без тейпа на левом бедре

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Новак Джокович.
Фото Журналист Саша Озмо, Twitter

Сербский теннисист Новак Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open-2023.

На фотографиях с корта видно, что 35-летний спортсмен готовится к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл первый круг. Повреждение он получил во время победного турнира в Аделаиде.

Новак Джокович. Фото Журналист Саша Озмо, Twitter
Новак Джокович.
Журналист Саша Озмо, Фото Twitter

Джокович 19 января на центральном корте в Мельбурне сыграет с 191-й ракеткой мира Энцо Куако из Франции. Начало матча запланировано на 11.00 мск.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
0
Читайте также
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Потапова во втором круге проиграла Паррисас-Диас и покинула Australian Open
Рублев — о победе над Руусувуори: «Счастлив, что смог показать отличный уровень, независимо от погодных условий»
Australian Open, 19 января: Кудерметова и Самсонова вылетели, Александрова идет дальше
Третья ракетка мира Рууд проиграл Бруксби в матче второго круга Australian Open
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Калинская и Доулхайд одержали победу в первом круге парного турнира Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — о победе над Руусувуори: «Счастлив, что смог показать отличный уровень, независимо от погодных условий»

Потапова во втором круге проиграла Паррисас-Диас и покинула Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости