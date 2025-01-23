Джокович пропустил вторую тренировку перед полуфиналом Australian Open

Вторая тренировка перед полуфинальным матчем Открытого чемпионата Австралии против Александра Зверева вновь прошла без участия Новака Джоковича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теннисисты встретятся 24 января в 06:30 по московскому времени. Во время четвертьфинала против Карлоса Алькараса Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с левым бедром.

37-летний Новак Джокович занимает седьмую строчку мирового рейтинга. В его активе 99 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).