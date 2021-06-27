Джокович прокомментировал состояние перед «Уимблдоном»
Сербский теннисист Новак Джокович перед стартом «Уимблдона» рассказал о своем состоянии.
«После победы на первых двух «Больших шлемах» сезона уверенность в себе на довольно высоком уровне. Я потерял много сил на «Ролан Гаррос». Но этот турнир дал мне много положительной энергии, создал волну уверенности.
Я не могу позволить себе долго наслаждаться победой. У меня не было много времени понять, что произошло в Париже. Спустя всего четыре дня уже тренировался на траве», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.
«Уимблдон» стартует 28 июня. Джокович — действующий чемпион среди мужчин в одиночном разряде с момента последнего проведения турнира в 2019 году.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/wimbledon-2021-djokovic-press-saturday
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