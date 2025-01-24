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Джокович — о травме: «Это надрыв мышцы. Я уже не мог терпеть»

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей травме после снятия с полуфинального матча Australian Open против немца Александра Зверева.

«Это надрыв мышцы. Два года назад я смог справиться с подобной травмой, она меня не так сильно беспокоила. В этот раз не получилось. Я сделал все возможное, но к концу первого сета боль становилась все сильнее и сильнее. Я уже не мог ее терпеть. Неприятная концовка, но я старался.

Если бы я выиграл первый сет, то попробовал бы провести еще несколько геймов. Но мне становилось все хуже и хуже. Даже если бы я выиграл первый сет, мне было бы очень сложно физически держаться с ним в розыгрышах еще 2-3 часа. К сожалению, не думаю, что я сегодня был на это способен», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

37-летний серб отказался продолжать встречу после проигранного первого сета со счетом 6:7 (5:7). Во время четвертьфинала против Карлоса Алькараса Джокович брал медицинский тайм-аут из-за проблем с левым бедром.

Зверев вышел в финал Australian Open, где встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).

Australian Open
Новак Джокович
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