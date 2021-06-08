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Джокович прокомментировал решение Федерера сняться с Roland Garros

08:25
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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал решение Роджера Федерера сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Я немного удивился, но только он может оценить свое физическое состояние, — цитирует Джоковича журналист Саша Озмо в Twitter. - Это очень плохо для турнира, ведь это Федерер. Все хотели посмотреть еще хотя бы один матч с его участием. Но если у него проблема, то он имеет полное право на такое решение».

39-летний Федерер в 1/8 финала должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.

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