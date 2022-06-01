Сербский теннисист Новак Джокович назвал испанца Рафаэля Надаля лучшим игроком после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч длился 4 часа 21 минуту.

«Сегодня я проиграл лучшему игроку. У меня были шансы, но я не использовал их. Вот и все. Я совсем не удивлен, что матч получился таким. Это не первый раз, когда он может через несколько дней после того, как получил травму и едва ходит, выйти на 100 процентов физически в хорошей форме», — цитирует ESPN Джоковича.

Напомним, в воскресенье Надаль в четвертом круге одержал победу в пятисетовой борьбе против Феликса Оже-Альяссима.