Джокович прокомментировал победу над Медведевым в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open поблагодарил соперника и отметил, что в скором времени он также выиграет турнир «Большого шлема». Медведев прокомментировал поражение от Джоковича в финале Australian Open «Я бы хотел также сказать несколько теплых слов в адрес Даниила, потому что был очень классный матч, — отметил Джокович после матча. - Ты — отличный человек, прекрасный спортсмен. Раньше мы больше времени тренировались вместе, но последние несколько лет ты мне не звонишь. Приятно слашать, что ты все это помнишь и испытываешь ко мне такие чувства.

Мне всегда очень нравится общаться с Даниилом вне корта. Он очень дружелюбный и прияятный человек. Однако на корте он — один из самых тяжелых соперников в моей жизни.

Это лишь вопрос времени, когда ты выиграешь турнир «Большого шлема». Это точно. Если ты не против подождать еще несколько лет.

Хочу, чтобы все оценили победную серию Даниила. Это потрясающе. Хочу поблагодарить свою команду, моих родителей и всех, кто со мной на этом пути. Всех вас очень люблю.

Смешанные чувства по поводу того. что произошло в последние несколько месяцев. Теннисисты приехали в Австралию, был карантин. Если все это оценивать, то турнир получился успешным. Хочу поблагодарить организаторов за эти усилия. На всех уровнял было настоящее испытание, но организаторы могут гордиться. Они позволили нам приехать в Австралию и стоять здесь на церемонии закрытия. Спасибо.

Хочу поблагодарить этот корт и арену, которую люблю с каждым годом все больше".