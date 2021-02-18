Джокович прокомментировал ход полуфинала Australian Open против Карацева

Сербский теннисист Новак Джокович 18 февраля после победы в полуфинале Australian Open над россиянином Асланом Карацевым (6:3, 6:4, 6:2) во время флеш-интервью подвел итог матча.

«Это лучший для меня матч на турнире, это 100%. Я хорошо себя чувствую, кажется, подхожу к своей оптимальной форме. Как буду готовиться к финалу? У меня два дня, обсужу этот момент с командой, решим, как это лучше всего сделать. Наверное, в субботу проведу тренировку на корте, возможно, в зале позанимаюсь. А сейчас на первом месте восстановление», — сказал сербский теннисист.

В финале турнира Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция). Встреча пройдет в пятницу, 19 февраля. Начало — в 11.30 (мск).