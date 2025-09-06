Джокович о поражении от Алькараса: «После второго сета у меня закончились силы»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от второй ракетки мира Карлоса Алькараса в полуфинале US Open (4:6, 6:7 (4:7), 2:6).

«К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Думаю, энергии хватило, чтобы бороться с ним и выдерживать его ритм два сета. А потом я выдохся, а он продолжал», — приводит слова Джоковича ESPN.

В финале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 22-летний Алькарас встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч состоится 7 сентября.