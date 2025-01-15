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Джокович повторил шутку Медведева после матча Australian Open: «У будущих поколений будут деньги, девушки, казино»

Джокович повторил шутку Медведева после победы над Фарией
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев и Новак Джокович.
Фото Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович сделал отсылку к шутке россиянина Даниила Медведева после победы над португальцем Джейми Фарией (6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2) во втором круге Australian Open-2025.

14 января Медведев обыграл Касидита Самрея в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. После игры россиянин пошутил, что у его соперника будут деньги, девушки и казино, если он будет играть каждый матч так, как их очную встречу. 23-летний таец является 418-й ракеткой мира.

«По мудрому выражению господина Даниила Медведева, если будущее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино. Мне просто понравились эти слова, я должен был это сказать», — сказал Джокович в интервью после матча.

В третьем круге Australian Open Джокович сыграет с чехом Томашем Махачем. Матч пройдет 17 января. Медведев за день до этого встретится с американцем Лернером Тином в матче второго круга турнира.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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