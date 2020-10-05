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Джокович попал в матче с Хачановым мячом в судью

18:51
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
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Первая ракетка мира Новак Джокович попал в судью во время матча четвертого круга Roland Garros против Карена Хачанова. Во время первого сета серб неудачно сыграл на подаче, мяч попал в лицо судье.

Поскольку эпизод был игровой, никаких санкций Джоковичу не последовало.

Ранее в матче четвертого круга US Open Джокович в сердцах откинул мяч перед подачей и также попал в лицо судье. Поскольку эпизод был неигровой, в соответствии с правилами теннисист был дисквалифицирован.

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