Джокович попал в матче с Хачановым мячом в судью

Первая ракетка мира Новак Джокович попал в судью во время матча четвертого круга Roland Garros против Карена Хачанова. Во время первого сета серб неудачно сыграл на подаче, мяч попал в лицо судье.

Поскольку эпизод был игровой, никаких санкций Джоковичу не последовало.

Ранее в матче четвертого круга US Open Джокович в сердцах откинул мяч перед подачей и также попал в лицо судье. Поскольку эпизод был неигровой, в соответствии с правилами теннисист был дисквалифицирован.