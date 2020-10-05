Джокович попал в матче с Хачановым мячом в судью
18:51
Первая ракетка мира Новак Джокович попал в судью во время матча четвертого круга Roland Garros против Карена Хачанова. Во время первого сета серб неудачно сыграл на подаче, мяч попал в лицо судье.
Careful there, @DjokerNole ... ?— Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 5, 2020
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Поскольку эпизод был игровой, никаких санкций Джоковичу не последовало.
Ранее в матче четвертого круга US Open Джокович в сердцах откинул мяч перед подачей и также попал в лицо судье. Поскольку эпизод был неигровой, в соответствии с правилами теннисист был дисквалифицирован.
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