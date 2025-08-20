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20 августа 2025, 22:43

Джокович поделился впечатлениями от выступления в паре с Данилович в миксте на US Open

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в своих соцсетях после завершения выступления в миксте на US Open-2025.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» играл в паре с соотечественницей Ольгой Данилович. В первом круге они уступили россиянам Мирре Андреевой и Даниилу Медведеву со счетом 2:4, 3:5.

«Игра с Ольгой в миксте всегда приносит много удовольствия. Спасибо US Open за уайлд-кард и за возможность сыграть», — написал Джокович.

Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев.Медведев и Андреева обыграли сербскую пару с Джоковичем. Но вылетели в четвертьфинале

Матчи одиночного разряда у мужчин на US Open-2025 стартуют 24 августа, а парного — 27 августа.

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Теннис
US Open
Новак Джокович
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