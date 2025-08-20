Джокович поделился впечатлениями от выступления в паре с Данилович в миксте на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в своих соцсетях после завершения выступления в миксте на US Open-2025.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» играл в паре с соотечественницей Ольгой Данилович. В первом круге они уступили россиянам Мирре Андреевой и Даниилу Медведеву со счетом 2:4, 3:5.

«Игра с Ольгой в миксте всегда приносит много удовольствия. Спасибо US Open за уайлд-кард и за возможность сыграть», — написал Джокович.

Матчи одиночного разряда у мужчин на US Open-2025 стартуют 24 августа, а парного — 27 августа.