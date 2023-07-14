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Сегодня, 19:05

Джокович: «Чувствую, что 36 — это новые 26. Я бесконечно благодарен»

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал Уимблдона.

«Я чувствую, что 36 — это новые 26. Этот спорт многое мне дает в жизни. Я бесконечно благодарен. Я постараюсь быть честным, вернуть долг этому виду спорта и играть столько, сколько смогу», — сказао серб после матча.

В полуфинальном матче Джокович обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию полуфинальных матчей Уимблдона.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/2/
Уимблдон
Новак Джокович
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