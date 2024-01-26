Джокович ушел с матчбола Синнера и выиграл тай-брейк третьего сета в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович на тай-брейке выиграл третий сет в матче 1/2 финала Australian Open с итальянцем Янником Синнером — 7:6 (8:6). Партия длилась 1 час 18 минут.

На тай-брейке Джокович отыграл один матчбол при счете 5:6 в пользу Синнера. Первые два сета взял итальянец — 6:1, 6:2.

Джокович является действующим и 10-кратным победителем Australian Open. Всего серб выиграл 24 турнира «Большого шлема».