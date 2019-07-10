Джокович победил Гоффена и вышел в полуфинал Уимблдона

Серб Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона-2019 в трех сетах победил бельгийца Давида Гоффена – 6:4, 6:0, 6:2. Соперником Джоковича по полуфиналу станет известен после встречи аргентинца Гвидо Пельи и испанца Роберто Баутиста Агута.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, 21) – 6:4, 6:0, 6:2
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