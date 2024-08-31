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Сегодня, 08:13

Джокович — о поражении от Попырина: «Я показывал худший теннис в своей жизни»

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото USA Today Sports

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от австралийца Дениса Попырина в третьем круге US Open (4:6, 4:6, 6:2, 4:6).

«Я показывал худший теннис, в который когда-либо играл в своей жизни. Если вы играете на таком быстром покрытии без подачи, без возможности выиграть легкие очки, с очень низким процентом попадания первым мячом, множеством двойных ошибок, вы не сможете победить.

Я потратил много энергии, завоевывая золото Олимпиады в Париже, и прибыл в Нью-Йорк, не чувствуя себя свежим ни морально, ни физически. Но поскольку это US Open, я попробовал и старался изо всех сил. У меня не было никаких физических проблем, я просто чувствовал себя выжатым, и это было видно по тому, как я играл. С самого начала, с первого матча, я просто не нашел себя", — сказал Джокович после матча.

37-летний серб подал 16 раз навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Следующим соперником Попырина будет американец Фрэнсис Тиафо.

US Open
Новак Джокович
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