Джокович остается на свободе в Австралии и завтра пройдет иммиграционное собеседование

Первая ракетка мира Новак Джокович в субботу пройдет иммиграционное собеседование, информирует The Age. До тех пор он будет оставаться в Австралии на свободе. На данный момент Министерство внутренних дел Австралии ведет диалог с адвокатами теннисиста.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

Сегодня, 14 января, стало известно, что виза Джоковича аннулирована во второй раз самоличным решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. Серб должен быть депортирован из страны и, по всей видимости, не сможет принять участие в Australian Open-2022.