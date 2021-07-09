Джокович обыграл Шаповалова и вышел в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Уимблдона в мужском одиночном разряде. В 1/2 финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:6 (7:3), 7:5, 7:5).

Матч продолжался два часа и 47 минут. Джокович сделал девять эйсов при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-поинтах. У его соперника пять эйсов, шесть двойных и один успешный брейк-поинт.

В финале серб сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 10) — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5