Джокович обыграл Шаповалова и вышел в финал Уимблдона
21:26
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Уимблдона в мужском одиночном разряде. В 1/2 финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:6 (7:3), 7:5, 7:5).
Матч продолжался два часа и 47 минут. Джокович сделал девять эйсов при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-поинтах. У его соперника пять эйсов, шесть двойных и один успешный брейк-поинт.
В финале серб сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 10) — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5
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