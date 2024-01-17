Джокович обыграл Попырина и вышел в третий круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в четырех сетах обыграл австралийца Алексея Попырина во втором круге Australian Open — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча длилась 3 часа 11 минут.

Джокович 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Попырина 17 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из 7.

В третьем круге серб сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3