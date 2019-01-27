13:50 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович обыграл Надаля и стал победителем Australian Open

Обсудить
53

Победителем Australian Open-2019 в мужском одиночном разряде стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3). Матч продолжадся два часа и шесть минут.

31-летний серб выиграл турнир в седьмой раз, установив новый рекорд турнира. Это его 15-я победа на турнирах "Большого шлема" и 73-й выигранный турнир за карьеру. На данный момент он является лидером рейтинга АТР.

Надаль проиграл четвертый финал Australian Open. Он стал победителем турнира в 2009 году. Всего в его активе 17 побед на турнирах "Большого шлема" при восьми поражениях в финале.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Финал 

Новак Джокович (Сербия, 1) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:3, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2019/1/1/

Обсудить
53
Загрузка...
Материалы других СМИ