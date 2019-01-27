Джокович обыграл Надаля и стал победителем Australian Open

Победителем Australian Open-2019 в мужском одиночном разряде стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3). Матч продолжадся два часа и шесть минут.

31-летний серб выиграл турнир в седьмой раз, установив новый рекорд турнира. Это его 15-я победа на турнирах "Большого шлема" и 73-й выигранный турнир за карьеру. На данный момент он является лидером рейтинга АТР.

Надаль проиграл четвертый финал Australian Open. Он стал победителем турнира в 2009 году. Всего в его активе 17 побед на турнирах "Большого шлема" при восьми поражениях в финале.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:3, 6:2, 6:3