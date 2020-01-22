Джокович обыграл Ито и пробился в третий раунд Australian Open
08:16
В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович обыграл японца Тацуму Ито (6:1, 6:4, 6:2).
Матч продолжался один час и 35 минут. В следующем раунде серб сыграет с еще одним представителем Японии Йошихито Нишиокой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Тацума Ито (Япония, WC) — 6:1, 6:4, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) — Янник Синнер (Италия) — 6:4, 6:4, 6:3
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