Джокович обыграл Гойо и вышел в четвертьфинал US Open
Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала US Open обыграл хорвата Борну Гойо со счетом 6:2, 7:5, 6:4.
Встреча продлилась 2 часа 27 минут. На счету 36-летнего серба 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинале Джокович встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Борна Гойо (Хорватия, Q) — 6:2, 7:5, 6:4
Источник: Сетка US Open
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