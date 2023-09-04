Джокович обыграл Гойо и вышел в четвертьфинал US Open

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Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала US Open обыграл хорвата Борну Гойо со счетом 6:2, 7:5, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 27 минут. На счету 36-летнего серба 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале Джокович встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Борна Гойо (Хорватия, Q) — 6:2, 7:5, 6:4